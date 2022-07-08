Салихова поделилась мнением о продаже пива на стадионах

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о противниках возвращения пива на российских стадионах.

«Доводы всех моралистов-противников пива ничтожны. Пиво - это про бизнес и качественный сервис, а не про напиться. Там где пиво, там и повышенный спрос на кейтеринг, такси и так далее. Везде выигрывает бизнес», - приводит слова Салиховой Sport24.

Напомним, запрет на реализацию алкогольной продукции на спортивных сооружениях действует с 2005 года. В 2021 году Госдума анонсировала законопроект о возвращении пива на стадионы, однако затем в этом вопросе наступила тишина.