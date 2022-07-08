«Дальше-больше». Ахметов - о переходе в «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов поделился впечатлениями после перехода в стан «быков».

«Новый вызов. Счастлив оказаться в ФК «Краснодар»! Спасибо руководству и тренерскому штабу за предоставленную возможность выступать за этот топ-клуб.

Будем усердно работать и стремиться добиться поставленных целей!

Спасибо всем за поздравления и теплые пожелания. С огромным желанием жду возможности выйти на домашнюю арену и насладиться атмосферой прекрасного стадиона! Дальше-больше», — написал Ахметов в своих соцсетях.

Напомним, что Ахметов покинул ЦСКА по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за армейский клуб с июля 2018 года. В общей сложности футболист провел за красно-синих 104 матча, забил семь голов и отдал 11 результативных передач.