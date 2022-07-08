Полузащитник «Ростова» Саплинов находится на просмотре в «Рубине»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы атакующего полузащитника «Ростова» Александра Саплинова, рассказал о будущем своего клиента.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что 24-летний хавбек может стать игроком «Рубина».

– Саплинов действительно прибыл на медосмотр в «Рубин». Что касается срока контракта, то мы пока в процессе обсуждения, – приводит слова Талаева Sport24.ru.

Напомним, что Саплинов пополнил состав «Ростова» в июле 2019 года. Всего за донской клуб он отыграл 26 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

В прошедшем сезоне хавбек выступал за «Уфу» на правах аренды.