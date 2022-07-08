Ари заявил, что для «Спартака» победа в матче за Суперкубок России будет исторически важной

Бывший нападающий «Спартака» Ари высказался по поводу матча за Суперкубок России, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом».

Отметим, что очная встреча команд состоится 9 июля на «Газпром Арене». Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалев.

– «Спартаку» завтра будет сложновато, но нет ничего невозможного. Если смотреть на «Зенит», то каждый игрок, если рассматривать его в индивидуальном плане, будет посильнее, но футбол непредсказуем. Очень важно, чтобы «Спартак» одержал победу, чтобы она вошла в историю, – цитирует Ари ТАСС.

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 «Зенит» стал чемпионом РПЛ. Подопечные Сергея Семака набрали 65 очков в 30 турах. Что касается «Спартака», то столичная команда завоевала Кубок России, победив в финальном матче «Динамо» (2:1).