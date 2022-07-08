Погба прилетел в Турин для подписания контракта с «Ювентусом»

Полузащитник Поль Погба в скором времени должен стать игроком «Ювентуса».

Сегодня французский футболист прилетел в Турин. В ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование для туринцев и подпишет контракт с клубом.

Напомним, контракт 29-летнего Погба с английским клубом истек 30 июня. Таким образом, он перейдет в «старую синьору» на правах свободного агента.

К слову, чемпион мира уже защищал цвета «Юве» в период с 2012 по 2016 год. Что касается его выступлений в «МЮ», то в прошедшем сезоне Погба провел 27 матчей, забил 1 гола и отдал 9 ассистов.