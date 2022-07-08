В «Химках» назвали причину подписания контракта с Гулиевым

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что экс-игрок «Спартака» и «Арсенала» Аяз Гулиев обладает рядом качеств, которые будут полезны подмосковному клубу. «Химки» и Гулиев заключили контракт до конца сезона-2023/24.

«Аяз входил в наш расширенный список. Он имеет неплохую спартаковскую школу, играл во всех молодежных сборных. Гулиев = хороший опорник, мы рады его подписанию. Плюс возраст = 25 лет. Это как раз те необходимые компоненты, которые мы рассматриваем при заключении контрактов», - приводит слова Терюшкова Sport24.

Напомним, что Гулиев выступал за «Арсенал» с июля прошлого года. В сезоне-2021/22 он провел за туляков 26 матчей, отдав один результативный пас. Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Спартака», «Анжи» и «Ростова».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 700 тысяч евро.