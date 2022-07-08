Широков объяснил, в чем «Спартак» превосходил «Зенит» в матче легенд

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал выигранный матч против «Спартака» во встрече легенд.

«Помолодел? Да! Легкая победа? Нет, не очень легко. Было много потерь во втором тайме, которые приводили к тому, что мы больше оборонялись, чем атаковали. «Спартак» хорошо держал — они в этом составе сыгранны. У нас это меньше получалось, зато удавались быстрые контратаки. В них мы были острее», — сказал Широков «Чемпионату».

Голы на счету Романа Широкова (24-я минута) и Александра Кержакова (50).

Отметим, что матч легенд был приурочен к грядущему Суперкубку России между этими же командами, который состоится 9 июля на «Газпром-Арене». Встреча начнется в 19:00 мск.