Орлов выступил против fan-ID : Это решение силовиков, они хотят обезопасить себя

Известный комментатор Геннадий Орлов выступил против введения системы fan-ID в российском футболе.

«Зачем вводить этот, еще один, паспорт? Электронный. Одно дело - чемпионат Европы или мира, там масса иностранных болельщиков. А свои, родные, и так предъявляют общегражданский паспорт, когда покупают абонемент на сезон - и у клуба все эти данные есть. На самом деле это решение силовиков, так они хотят обезопасить себя - не дай бог что произойдет на футболе», - приводит слова Орлова «Спорт уик-энду»

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года, а его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Согласно ему, каждый болельщик, собирающийся посетить спортивное мероприятие, обязан оформить персонифицированную карту.

Ранее фанатские объединения практически всех клубов РПЛ приняли решение бойкотировать матчи своих команд в связи с принятием соответствующего закона. В некоторых городах система заработает уже с 4 июля, в остальных - с 1 декабря 2022 года.