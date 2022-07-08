Орлов - о расширении РПЛ: Я за то, чтобы было больше команд - страна огромная

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном расширении РПЛ.

«Я за то, чтобы было больше команд - страна огромная. Как минимум 18 в РПЛ, а возможно, и еще больше. Но для этого надо развивать футбол на местах. К слову, уже многое сделано для развития футбола в стране, введены уроки футбола в средних школах», - приводит слова Орлова «Спорт уик-энду».

Напомним, 24 мая по итогам заседания исполкома РФС было принято решение оставить в РПЛ 16 команд. По итогам прошедшего сезона лигу покинули «Арсенал», «Рубин» и «Уфа». Их места заняли московское «Торпедо», «Факел» и «Оренбург».