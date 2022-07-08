Йович официально перешел из «Реала» в «Фиорентину»

«Фиорентина» усилила линию нападения сербским нападающим мадридского «Реала» Лукой Йовичем. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

По данным СМИ, 24-летний футболист подписал контракт до лета 2024 года с возможностью продления договора еще на два сезона.

В текущем сезоне на счету серба семь игр за «королевский» клуб во всех турнирах, в которых он отдал один ассист. Прошлый сезон Йович проводил в аренде в «Айнтрахте», из которого он и перешел изначально в «Реал» за 63 миллиона евро.