Титов считает, что Бакаев перешел в «Зенит» из-за финансовых условий

Экс-футболист Егор Титов поделился мнением о переходе Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит».

«В Питере дали, видимо, немножко больше финансовые условия, но еще раз, в мое время это было просто невозможно, перейти из «Спартака» в «Зенит», в «ЦСКА», «Локомотив», «Динамо», любой другой соперник, который был для нас принципиальным, это было исключено», - приводит слова Титова Sport24.

25-летний футболист покинул столичную команду по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта. Хавбек присоединился к петербуржцам на правах свободного агента, заключив с сине-бело-голубыми трехлетнее соглашение.

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за столичную команду 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.