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Титов считает, что Бакаев перешел в «Зенит» из-за финансовых условий

Ранее футболист покинул состав «Спартака» и перешел в петербургский клуб.
08 июля 2022 21:55

Экс-футболист Егор Титов поделился мнением о переходе Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит».

«В Питере дали, видимо, немножко больше финансовые условия, но еще раз, в мое время это было просто невозможно, перейти из «Спартака» в «Зенит», в «ЦСКА», «Локомотив», «Динамо», любой другой соперник, который был для нас принципиальным, это было исключено», - приводит слова Титова Sport24.

25-летний футболист покинул столичную команду по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта. Хавбек присоединился к петербуржцам на правах свободного агента, заключив с сине-бело-голубыми трехлетнее соглашение.

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за столичную команду 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

источник: Sport24.ru
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