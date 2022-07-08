Константин Зырянов - о матче легенд: Я бы хотел видеть каждый год этот турнир

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Константин Зырянов высказался о прошедшем матче легенд со «Спартаком».

«В отличие от футболистов «Спартака», которые ездят по турнирам, играют и имеют постоянную игровую практику, «Зенит» не готовился. А то, что такие матчи, я бы хотел видеть каждый год, это было бы круто. Между победителем Чемпионата и обладателем Кубка проводить ретро-матч», - приводит слова Зырянова Sport24.

В матче, который прошел на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, голы забили Роман Широков (24-я минута) и Александр Кержаков (50).

Отметим, что матч легенд был приурочен к грядущему Суперкубку России между этими же командами, который состоится 9 июля на «Газпром-Арене». Встреча начнется в 19:00 мск.