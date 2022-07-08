Анхель Ди Мария стал игроком «Ювентуса»

«Ювентус» официально объявил о переходе аргентинского полузащитника Анхеля Ди Марии.

34-летний футболист перешел в итальянский клуб на правах свободного агента после окончания контракта с «ПСЖ».

Напомним, что Ди Мария выступал за «ПСЖ» с августа 2015 года. В общей сложности он отыграл за парижан 295 матчей, забил 93 гола и отдал 119 результативных передач.

Ранее в своей карьере игрока хавбек защищал цвета «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «Бенфики». В составе сборной Аргентины он провел 122 встречи (25 голов).