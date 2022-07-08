Титов считает, что fan-ID нужно отменить

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов высказался против fan-ID.

«Если болельщик не идет и бойкотирует матч, то надо собраться всем и обсудить. Сегодня, мы слышали кричалки против fan-ID», - приводит слова Титова «Чемпионат».

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года, а его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Согласно ему, каждый болельщик, собирающийся посетить спортивное мероприятие, обязан оформить персонифицированную карту.

Ранее фанатские объединения практически всех клубов РПЛ приняли решение бойкотировать матчи своих команд в связи с принятием соответствующего закона. В некоторых городах система заработает уже с 4 июля, в остальных - с 1 декабря 2022 года.