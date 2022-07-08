Тихонов поделился мнением о тренере «Спартака» Абаскале

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о новом главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

«У нас многие удивились - все-таки мы хотим, чтобы команда боролась за первое место. Посмотрим. Каррера тоже у Аленичева помощником был, ходил, фишки расставлял - и тут занял первое место», - приводит слова Тихонова Sport24.

Напомним, что 10 июня клубная пресс-служба красно-белых объявила о подписании контракта с Абаскалем. Ранее в СМИ появилась информация, что 33-летний испанец заключил с командой двухлетнее соглашение.

Добавим, что 9 июля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.