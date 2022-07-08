Дембеле согласовал с «Барселоной» контракт до 2024 года

Нападающий Усман Дембеле и «Барселона» согласовали условия нового соглашения.

Как сообщает Mundo Deportivo, 25-летний француз, находящийся сейчас в статусе свободного агента, согласился подписать контракт до 2024 года. Дембеле пошел на сокращение зарплаты на 40%.

Напомним, что Дембеле выступает за «Барселону» с августа 2017 года. Сумма его трансфера из дортмундской «Боруссии» составила 140 миллионов евро. В общей сложности он отыграл за каталонцев 149 матчей, забил 32 гола и отдал 34 результативных передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.