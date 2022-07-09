Погба заявил, что с нетерпением ждет, когда наденет футболку «Ювентуса»

Полузащитник Поль Погба поделился эмоциями после прилета в Турин. В ближайшее время француз пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с «Ювентусом».

«Очень рад, что вернулся. Я очень счастлив быть в Турине. Не могу дождаться, когда снова надену футболку «Ювентуса», - приводит слова Поля пресс-служба итальянского клуба.

Напомним, контракт 29-летнего Погба с »Манчестер Юнайтед» истек 30 июня. Таким образом, он перейдет в «старую синьору» на правах свободного агента.

К слову, чемпион мира уже защищал цвета «Юве» в период с 2012 по 2016 год. Что касается его выступлений в «МЮ», то в прошедшем сезоне Погба провел 27 матчей, забил 1 гола и отдал 9 ассистов.