Крыховяк проведет сезон в саудовском «Аль-Шабабе»

Пресс-служба клуба «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии объявила о подписании полузащитника «Краснодара» Гжегожа Крыховяка.

Напомним, после зимней паузы поляк покинул команду и перешел на правах аренды в греческий АЕК, воспользовавшись предоставленным ФИФА правом выступающим в России легионерам приостанавливать свои контракты. Кроме того, по информации некоторых СМИ, именно Крыховяк подговорил остальных иностранцев покинуть клуб.

В минувшем сезоне игрок провел 14 матчей в составе быков, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.