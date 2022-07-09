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Ди Мария выбрал игровой номер в «Ювентусе»

Футболист перешел в итальянский клуб на правах свободного агента.
09 июля 2022 09:45

Аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария определился с игровым номером в «Ювентусе».

Полузащитник будет выступать за «Юве» под 22-м игровым номером. Ранее 34-летний футболист 8 июля перешел в итальянский клуб на правах свободного агента после окончания контракта с «ПСЖ».

Напомним, что Ди Мария выступал за «ПСЖ» с августа 2015 года. В общей сложности он отыграл за парижан 295 матчей, забил 93 гола и отдал 119 результативных передач.

Ранее в своей карьере игрока хавбек защищал цвета «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «Бенфики». В составе сборной Аргентины он провел 122 встречи (25 голов).

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