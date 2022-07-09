Юри Алберто рассказал, почему покинул «Зенит»

Бразильский нападающий Юри Алберто высказался о переходе в «Коринтианс» из «Зенита».

«Решение о возвращении в Бразилию было непросто принять. Сейчас за матчами в России следят не так сильно, в Бразилии я буду заметнее. Я хочу написать огромную историю здесь», - приводит слова Алберто Globo Esporte.

Напомним, накануне стало известно о том, что «Зенит» совершил обмен игроками с бразильским клубом в рамках арендных соглашений на год: Алберто уехал на родину, а состав сине-бело-голубых пополнили голкипер Иван и полузащитник Мантуан.

При этом питерцы сохраняют за собой право выкупа приобретенных футболистов. Алберто же по окончании срока аренды в любом случае вернется в Санкт-Петербург.