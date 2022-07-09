Дизайнер Лебедев высказался о проблемах с оформлением fan-ID

Российский дизайнер Артемий Лебедев высказал мнение о проблемах, связанных с оформлением fan-ID.

«Конечно, «идите заполните анкету разборчивым почерком, а то наша система недостаточно хорошо все читает». Короче, абсолютная шляпа, жалкая отмазка. Перед тем, как запускать такие глобальные системы, нужно их хорошо тестировать. В том числе, на реальных данных и на ***** (плохих) фотках, которые люди, естественно, будут загружать», - сказал Лебедев на своем ютуб-канале.

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года, а его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Согласно ему, каждый болельщик, собирающийся посетить спортивное мероприятие, обязан оформить персонифицированную карту.

Ранее фанатские объединения практически всех клубов РПЛ приняли решение бойкотировать матчи своих команд в связи с принятием соответствующего закона. В некоторых городах система заработает уже с 4 июля, в остальных - с 1 декабря 2022 года.