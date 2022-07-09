Колосков считает, что у «Зенита» есть преимущество в мастерстве футболистов над «Спартаком»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

Отметим, что очная встреча команд состоится 9 июля на «Газпром Арене». Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалев.

«Конечно, у «Зенита» есть определенное преимущество в мастерстве футболистов, которые приехали из Бразилии и в наигранности состава. А у «Спартака», в свою очередь, присутствует элемент неожиданности и желание доказать свою правоту», - приводит слова Колоскова Sport24.

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 «Зенит» стал чемпионом РПЛ. Подопечные Сергея Семака набрали 65 очков в 30 турах. Что касается «Спартака», то столичная команда завоевала Кубок России, победив в финальном матче «Динамо» (2:1).