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Глушаков заявил, что будет поддерживать «Спартак» в матче с «Зенитом»

9 июля команды поборются за Суперкубок России.
09 июля 2022 10:50

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал, за кого будет переживать в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

Отметим, что очная встреча команд состоится 9 июля на «Газпром Арене». Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалев.

«Жду матч за Суперкубок. В принципе, никаких ожиданий. Матч за трофей. Естественно, мои симпатии на стороне «Спартака», - приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 «Зенит» стал чемпионом РПЛ. Подопечные Сергея Семака набрали 65 очков в 30 турах. Что касается «Спартака», то столичная команда завоевала Кубок России, победив в финальном матче «Динамо» (2:1).

источник: Чемпионат.com
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