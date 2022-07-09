Глушаков заявил, что будет поддерживать «Спартак» в матче с «Зенитом»

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал, за кого будет переживать в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

Отметим, что очная встреча команд состоится 9 июля на «Газпром Арене». Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалев.

«Жду матч за Суперкубок. В принципе, никаких ожиданий. Матч за трофей. Естественно, мои симпатии на стороне «Спартака», - приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 «Зенит» стал чемпионом РПЛ. Подопечные Сергея Семака набрали 65 очков в 30 турах. Что касается «Спартака», то столичная команда завоевала Кубок России, победив в финальном матче «Динамо» (2:1).