Настасья Самбурская: «Зенит» рискует нарваться на кармическую ответку от фанатов «Руки вверх»

Актриса и певица Настасья Самбурская поделилась ожиданиями от матча за Суперкубок России «Зенит» - «Спартак».

Отметим, что очная встреча команд состоится 9 июля на «Газпром Арене». Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалев.

«Я не то чтобы следила за предсезонкой, но в курсе, что из-за того матча в Питере перенесли концерт группы «Руки вверх!», так что «Зенит» рискует нарваться на кармическую ответку от фанатов Сергея Жукова и проиграть первый матч нового сезона», - приводит слова Самбурской «РБ-Спорт».

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 «Зенит» стал чемпионом РПЛ. Подопечные Сергея Семака набрали 65 очков в 30 турах. Что касается «Спартака», то столичная команда завоевала Кубок России, победив в финальном матче «Динамо» (2:1).