Кавазашвили раскритиковал «Спартак» за непродление контракта с Бакаевым

Экс-голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил уверенность, что полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев доставит проблем красно-белым в матче за Суперкубок России.

25-летний футболист покинул столичную команду по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта. Хавбек присоединился к петербуржцам на правах свободного агента, заключив с сине-бело-голубыми трехлетнее соглашение.

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за столичную команду 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

«Посмотрев на «Зенит» в товарищеских матчах, понял, что и они еще не готовы. А вот Бакаев - это головная боль для «Спартака». Бакаев как зверь носится по полю, это то, что я видел! Дерется за каждый мяч, ну как можно такого футболиста просто отдать?! Я не могу понять! Мозгов нет у тех, кто отдал его!», - приводит слова Кавазашвили «Матч ТВ».

Отметим, что очная встреча команд состоится 9 июля на «Газпром Арене». Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалев.

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 «Зенит» стал чемпионом РПЛ. Подопечные Сергея Семака набрали 65 очков в 30 турах. Что касается «Спартака», то столичная команда завоевала Кубок России, победив в финальном матче «Динамо» (2:1).