Илья Помазун: Если появится хороший вариант в Европе, то хотел бы попробовать себя там

Вратарь «Урала» Илья Помазун высказался относительно продолжения своей карьеры в следующем сезоне.

«Какие-то заинтересованные клубы были, но никто конкретного предложения не сделал. А с Григорием Викторовичем Ивановым мы начали общаться по поводу нового сезона ещё в апреле. Тогда я сказал, что хочу подождать. Если появится хороший вариант в Европе, то хотел бы попробовать себя там, чтобы проверить свои силы. Лучше рискнуть и поехать, чем потом жалеть об упущенном шансе», — цитирует Помазуна «Областная газета».

Помазун является воспитанником системы ЦСКА. 25-летний голкипер выступает за «шмелей» с июля 2021 года на правах аренды. В прошлом сезоне Илья вышел на поле в 26 матчах РПЛ, пропустил 30 голов и отыграл восемь сухих встреч.