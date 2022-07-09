Непомнящий - о Суперкубке: Сомневаюсь, что повышенная мотивация поможет «Спартаку»

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказал свое мнение относительно матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом».

«Ожидания самые позитивные. Думаю, что будет очень интересная игра, с повышенной мотивацией с обеих сторон. «Да, должна быть повышенная мотивация. Но поможет ли это? У меня есть сомнения. Для меня, безусловно, «Зенит» фаворит по всем факторам — по составу, по игре», — сказал Непомнящий «Чемпионату».

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 «Зенит» стал чемпионом РПЛ. Подопечные Сергея Семака набрали 65 очков в 30 турах. Что касается «Спартака», то столичная команда завоевала Кубок России, победив в финальном матче «Динамо» (2:1).