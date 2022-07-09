Хохлов затруднился назвать фаворита в мате «Зенит» - «Спартак»:

Экс-игрок сборной России Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

Отметим, что очная встреча команд состоится 9 июля на «Газпром Арене». Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалев.

«Думаю, я буду смотреть Суперкубок. Хочу просто посмотреть матч, не буду ни за кого болеть. Хочется, чтобы игра была интересной, желательно результативной. Прогноз дать не могу, даже предположений нет о победителе», - приводит слова Хохлова Sport24.

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 «Зенит» стал чемпионом РПЛ. Подопечные Сергея Семака набрали 65 очков в 30 турах. Что касается «Спартака», то столичная команда завоевала Кубок России, победив в финальном матче «Динамо» (2:1).