Нигматуллин назвал единственный шанс «Спартака» побороться за победу в игре с «Зенитом» в Суперкубке

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин оценил шансы «Спартака» что-либо противопоставить «Зениту» в матче за Суперкубок страны.

«Фаворит матча – «Зенит». Конечно, у них побольше шансов на победу.

У питерцев очень мощная скамейка запасных, они к матчу подходят с минимальными потерями. Если во время игры пойдёт снег случайно, то это повлияет на результат, а так кроме этого, объективных причин больше не вижу, что может помешать питерцам одержать победу», – сказал Нигматуллин Metaratings.ru.

Команды выйдут на поле 9 апреля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».