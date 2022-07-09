Губерниев рассказал, кого поддерживает в споре о пиве на стадионах

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался на тему продажи пива на российских стадионах.

Вообще не надо плохо думать о русских людях. Если они пьют такой напиток, то сразу должны дебоширить? И с экономической точки зрения я тоже за то, чтоб пиво продавалось. Поэтому да, в этой ситуации я согласен с Ксенией Собчак», - приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Напомним, запрет на реализацию алкогольной продукции на спортивных сооружениях действует с 2005 года. В 2021 году Госдума анонсировала законопроект о возвращении пива на стадионы, однако затем в этом вопросе наступила тишина.