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Ледяхов высказался о тренере «Спартака» Абаскале: Пока говорить о нем еще рано

В начале июня испанский тренер возглавил команду РПЛ.
09 июля 2022 13:36

Экс-футболист и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о новом главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

«Абаскаль? Он меньше месяца провел с командой, толком не познакомился с игроками даже. Под руководством Абаскаля «Спартак» сыграл всего несколько товарищеских матчей - этого очень мало. Потому пока говорить о нем еще рано», - приводит слова Ледяхова Sport24.

Напомним, что 10 июня клубная пресс-служба красно-белых объявила о подписании контракта с Абаскалем. Ранее в СМИ появилась информация, что 33-летний испанец заключил с командой двухлетнее соглашение.

Добавим, что 9 июля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.

источник: Sport24.ru
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