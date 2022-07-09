Эрик тен Хаг обозначил цель «Манчестер Юнайтед» на предстоящий сезон

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, как его команда готовится к новому сезону Английской Премьер-лиги.

«Конечно, я хочу поделиться энергией с игроками. Но сами игроки чувствуют себя очень хорошо. Они много тренируются, чрезвычайно сосредоточены и дают друг другу силы.

Наша цель – попытаться достичь нашего стиля игры. Наш штаб объясняет игрокам, что в любой ситуации нужно действовать на опережение», — цитирует Эрика тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне «красные дьяволы» финишировали на шестом месте АПЛ и попали в групповой этап Лиги Европы. Лидер клуба Криштиану Роналду ранее утверждал, что может уйти из стана манкунианцев, так как он хочет выступать в главном еврокубковом турнире старого света.