Клопп - о переходе Нуньеса в «Ливерпуль»: Мы влюбились в него за два матча

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил новичка клуба Дарвина Нуньеса, перешедшего из «Бенфики».

«Мы влюбились в него за два матча. Очень агрессивный южноамериканец – это хорошо! Было действительно приятно смотреть на него. Так что, осознав, что имеем хорошие шансы на его трансфер, мы вжали педаль в пол», – приводит слова специалиста пресс-служба мерсисайдцев.

Напомним, что Нуньес выступал за «Бенфику» с осени 2020 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 41 матче лиссабонцев во всех турнирах, забил 34 гола и отдал четыре результативных паса.

Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Альмерии» и «Пеньяроля». В составе сборной Уругвая он провел 11 встреч (2 гола).