Радченко не считает «Зенит» фаворитом в матче со «Спартаком»

Экс-игрок «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России.

Отметим, что очная встреча команд состоится 9 июля на «Газпром Арене». Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалев.

«Я не скажу, что «Зенит» - фаворит. Есть много разговоров о том, что «Зенит» точно победит «Спартак». Встреча простой для «Зенита» не будет. Я оцениваю шансы, как 50 на 50», - приводит слова Радченко Metaratings.ru.

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 «Зенит» стал чемпионом РПЛ. Подопечные Сергея Семака набрали 65 очков в 30 турах. Что касается «Спартака», то столичная команда завоевала Кубок России, победив в финальном матче «Динамо» (2:1).