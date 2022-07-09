Кечинов считает, что у «Спартака» есть две мотивации перед Суперкубком России с «Зенитом»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России между красно-белыми и «Зенитом».

Отметим, что очная встреча команд состоится 9 июля на «Газпром Арене». Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалев.

«Я вижу две мотивации у «Спартака». Это игра в прошлом сезоне в Питере, где они проиграли 1:7 и проведение матча за Суперкубок в Санкт-Петербурге», - приводит слова Кечинова Vprognoze.ru.

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 «Зенит» стал чемпионом РПЛ. Подопечные Сергея Семака набрали 65 очков в 30 турах. Что касается «Спартака», то столичная команда завоевала Кубок России, победив в финальном матче «Динамо» (2:1).