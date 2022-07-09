На матче «Зенит» - «Спартак» в Санкт-Петербурге ожидается 57 тысяч зрителей

Сегодня, 9 июля, на стадионе «Газпром-Арена» состоится матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». На игре будут присутствовать 57 тысяч зрителей.

Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на РФС.

Во время матча будет ограничено движение транспорта в Петроградском и Приморском районах Санкт-Петербурга. Изменится режим работы станции метро «Зенит», она будет закрыта с 16:00 до 21:00 мск.

Суперкубок России пройдет сегодня, 9 июля. «Зенит» примет участие в этом матче как действующий чемпион страны, а «Спартак» - как триумфатор Кубка России прошлого сезона.