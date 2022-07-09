Ярцев выразил мнение, что у «Спартака» мало шансов в матче с «Зенитом»

Экс-наставник «Спартака» Георгий Ярцев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России с «Зенитом».

Отметим, что очная встреча команд состоится 9 июля на «Газпром Арене». Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалев.

«Конечно, «Зенит» по составу, уровню повыше «Спартака». Я думаю, что «Спартак» постарается это сделать, хотя это будет очень трудно. «Зенит» - великолепная команда», - приводит слова Ярцева «Чемпионат».

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 «Зенит» стал чемпионом РПЛ. Подопечные Сергея Семака набрали 65 очков в 30 турах. Что касается «Спартака», то столичная команда завоевала Кубок России, победив в финальном матче «Динамо» (2:1).