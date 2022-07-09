Буффон - о переходе Ди Марии в «Ювентус»: У меня ощущение, что в Италии его не уважают

Бывший голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о переходе Анхеля Ди Марии в туринский клуб из «Пари Сен-Жермен».

«Он всегда был чем-то вроде тени, и, честно говоря, я никогда не понимал, почему. Футбол следует логике, которая не всегда ясна. Его переход — настоящая революция. У меня ощущение, что в Италии его не в полной мере уважают, но быстро осознают его ценность», — цитирует Буффона La Stampa.

Напомним, что Ди Мария выступал за «ПСЖ» с августа 2015 года. В общей сложности он отыграл за парижан 295 матчей, забил 93 гола и отдал 119 результативных передач.

Ранее в своей карьере игрока хавбек защищал цвета «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «Бенфики». В составе сборной Аргентины он провел 122 встречи (25 голов).