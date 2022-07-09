Российская нападающая Карпова продлила контракт с «Эспаньолом»

Нападающая испанского «Эспаньола» Надежда Карпова продлила контракт с каталонским клубом. Новое соглашение было продлено на один сезон.

Об этом сообщает пресс-служба «Эспаньола».

Россиянка выступает за команду с 2020-го года. В прошлом сезоне нападающая приняла участие в десяти матчах клуба во всех турнирах и отличилась четырьмя голами. Прошлым клубом Карповой была «Валенсия».

Нападающая имеет опыт выступлений за сборную России (2016-2019 годы). В составе национальной команды она провела 24 матча и забила шесть мячей.