«Одни поаплодируют, другие посвистят». Бояринцев - о первой игре Бакаева против «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что болельщики красно-белых нормально встретят полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в матче за Суперкубок России.

25-летний футболист покинул столичную команду по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта. Хавбек присоединился к петербуржцам на правах свободного агента, заключив с сине-бело-голубыми трехлетнее соглашение.

«Ничего страшного не произойдет. Встретят абсолютно нормально. Одни поаплодируют, другие посвистят. Многие спортсмены сталкиваются с такой реакцией, когда переходят в конкурирующий клуб», - приводит слова Бояринцева RT.

Отметим, что очная встреча команд состоится 9 июля на «Газпром Арене». Начало - в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалев.

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 «Зенит» стал чемпионом РПЛ. Подопечные Сергея Семака набрали 65 очков в 30 турах. Что касается «Спартака», то столичная команда завоевала Кубок России, победив в финальном матче «Динамо» (2:1).