Александр Мостовой: Место проведения матча за Суперкубок необходимо определять заранее

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой выразил мнение, что место проведения матча за Суперкубок России необходимо определять заранее.

«Я считаю, что место и дата проведения таких матчей, как Суперкубок России, должны определяться заранее, как это делается в большинстве стран. А когда решение принимают в последний момент... Мне понятно состояние болельщиков «Спартака». Тут я на их стороне: это было несправедливо», — сказал Мостовой RT.

Суперкубок России пройдет сегодня, 9 июля. «Зенит» примет участие в этом матче как действующий чемпион страны, а «Спартак» - как триумфатор Кубка России прошлого сезона.