Мостовой был против бойкота «Спартака» в ситуации с Суперкубком России

Экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с местом проведения матча за Суперкубок России.

Ранее красно-белые хотели бойкотировать матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Я был против бойкота и знал, что этого не произойдёт. Но шуметь и кричать надо было, это правильно. Уверен, «Зенит» тоже пошумел бы, если бы клубу сказали, что игра пройдёт на стадионе «Спартака». Может, из-за этого хайпа красно-белых и любят больше остальных? Да, они поднимают шум, но сейчас жизнь такая, без этого нельзя», — приводит RT слова Мостового.

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 «Зенит» стал чемпионом РПЛ. Подопечные Сергея Семака набрали 65 очков в 30 турах. Что касается «Спартака», то столичная команда завоевала Кубок России, победив в финальном матче «Динамо» (2:1).