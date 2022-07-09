Агент Фернандеса заявил, что Марио не вернется в ЦСКА зимой

Жорже Машаду, агент полузащитника Марио Фернандеса, заявил, что россиянин не планирует возвращаться в ЦСКА будущей зимой.

«Этим летом Марио не планирует заключать контракт ни с каким бразильским клубом. Возможно ли, что зимой он вернется в ЦСКА? На данный момент нет», — сказал Машаду Sport24.

Напомним, что по окончании сезона-2021/22 Фернандес принял решение временно приостановить профессиональную карьеру. Он выступал за ЦСКА с 2012 года. Всего за клуб он провел 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. В составе армейцев футболист стал трехкратным чемпионом России.