Мостовой рассказал за кого будет болеть в матче за Суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом»

Экс-хавбек сборной России Александр Мостовой за кого будет болеть в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и московским «Спартаком».

«В матче за Суперкубок не буду ни за кого болеть, просто посмотрю футбол.. Все ждут, что скажу — за «Спартак». Но в последнее время симпатии охладевают. Если выиграют красно-белые, порадуюсь, но сильно расстраиваться из-за поражения тоже не буду», — приводит RT слова Мостового.

Суперкубок России пройдет сегодня, 9 июля. «Зенит» примет участие в этом матче как действующий чемпион страны, а «Спартак» - как триумфатор Кубка России прошлого сезона.