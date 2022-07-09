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Вендел не будет приостанавливать контракт с «Зенитом»

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 19 миллионов евро.
09 июля 2022 17:47
автор: Александр Поволоцкий

Хавбек петербургского «Зенита» Вендел не будет приостанавливать контракт с клубом.

Ранее в СМИ сообщалось, что 24-летний футболист может перейти в бразильский «Фламенго».

«Интерес к Венделу со стороны «Фламенго» реален. Но нам нужно быть осторожными, дать «Зениту» решить. Мы рады тому, что такой большой клуб интересуется Венделом. Но финальное решение за «Зенитом». Мы не будем приостанавливать контракт, потому что очень уважительно относимся к «Зениту»», — приводит «Чемпионат» слова агента Чезаре Барбьери.

Напомним, Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В общей сложности он провел за петербуржцев 55 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

источник: Чемпионат.com
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