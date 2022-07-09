«Спартак» опубликовал состав на Суперкубок России с «Зенитом»

Сегодня, 9 июля, на стадионе «Газпром Арена» состоится матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом». Красно-белые выложили стартовый состав на игру.

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Чернов, Джикия, Рыбус, Денисов, Умяров, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев.

Запасные: Максименко, Волков, Рассказов, Маслов, Кофрие, Классен, Зиньковский, Литвинов, Пруцев, Шитов, Николсон.

Суперкубок России пройдет сегодня, 9 июля. «Зенит» примет участие в этом матче как действующий чемпион страны, а «Спартак» - как триумфатор Кубка России прошлого сезона.