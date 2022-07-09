«Зенит» назвал состав на матч со «Спартаком» за Суперкубок России

Сегодня на стадионе «Газпром Арена» состоится матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом».
Клуб из Санкт-Петербурга объявил стартовый состав на игру.
«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Сантос, Алип, Сутормин, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком.
Игру обслужит бригада арбитров, во главе с Владимиром Москалевым из Воронежа.
Добавим, что по итогам сезона-2021/22 «Зенит» стал чемпионом РПЛ. Подопечные Сергея Семака набрали 65 очков в 30 турах. Что касается «Спартака», то столичная команда завоевала Кубок России, победив в финальном матче «Динамо» (2:1).