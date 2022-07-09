«С листа играть сложно». Семак - об отсутствии Кассьерры в старте против «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему новичок клуба Матео Кассьерра остался в запасе на матч Суперкубка России со «Спартаком».

«Кассьерра тоже приехал поздно, вышел на 20 минут в Сочи с «Црвеной Звездой». Он не готов играть 90 минут. Родриго тоже только вчера присоединился, с листа играть сложно», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Суперкубок России пройдет сегодня, 9 июля. «Зенит» примет участие в этом матче как действующий чемпион страны, а «Спартак» - как триумфатор Кубка России прошлого сезона.