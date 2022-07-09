Минспорт РФ назвал способом улучшить результаты сборной России

Министр спорта РФ Олег Матыцин озвучил вариант, при котором сборная России по футболу покажет хорошие результаты.

«Если очень много легионеров выступает, то меньше возможностей для российских спортсменов попасть в клуб и повышать свой уровень мастерства», – цитирует чиновника ТАСС.

Как сообщает «Профиль», Матыцин напомнил, что национальная команда формируется из игроков клубов.

Напомним, что в конце мая министр подписал приказ об изменении лимита на легионеров в РПЛ с сезона-2022/2023. В следующем сезоне клубам разрешать заявлять на игру до 13 легионеров. Одновременно на поле смогут присутствовать не более восьми иностранных футболистов.