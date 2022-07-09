ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Семин считает, что «Зенит» превзошел «Спартак» по всем показателям в матче за Суперкубок России

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл трофей в третий раз подряд.
09 июля 2022 21:20
автор: Александр Поволоцкий

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался относительно результата матча за Суперкубок России.

Напомним, что «Зенит» на своем поле разгромил «Спартак» со счетом 4:0.

«На мой взгляд, две команды очень эмоционально провели матч за Суперкубок. «Зенит» закономерно победил — они превзошли «Спартак» по всем показателям. Семак подготовил команду значительно лучше», — цитирует Семина «Чемпионат».

Отметим, что «Зенит» выиграл Суперкубок России в седьмой раз в истории. Клуб повторил рекорд московского ЦСКА.

источник: Чемпионат.com
Это интересно:
Дмитрий Селюк: «Зенит» к декабрю станет чемпионом, он выше всех на голову
«Зенит» разгромил «Спартак» в матче Суперкубка 4:0. Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что с таким составом станет чемпионом уже в декабре.
09.07.2022 21:27
Футбол
автор: Юрий Волохов
Семин считает, что «Зенит» превзошел «Спартак» по всем показателям в матче за Суперкубок России
Клуб из Санкт-Петербурга выиграл трофей в третий раз подряд.
09.07.2022 21:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Медведев волнуется за карьеру Дзюбы
В эти минуты проходит матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком».
09.07.2022 20:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Зенит» - «Спартак»: Хозяева ведут 2:0 после первого тайма
Голы забили Иван Сергеев и Малком.
09.07.2022 19:52
Футбол
автор: Александр Бойченко
Минспорт РФ назвал способом улучшить результаты сборной России
Ранее в РПЛ действовала схема «8 + 17».
09.07.2022 19:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Аршавин назвал счет, с которым «Зенит» победит «Спартак» в Суперкубке
Встреча проходит сегодня, 9 июля.
09.07.2022 19:08
Футбол
автор: Александр Бойченко
«С листа играть сложно». Семак - об отсутствии Кассьерры в старте против «Спартака»
Ранее колумбиец пополнил состав петербургской команды из «Сочи».
09.07.2022 19:05
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Зенит» назвал состав на матч со «Спартаком» за Суперкубок России
Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
09.07.2022 18:19
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Спартак» опубликовал состав на Суперкубок России с «Зенитом»
Матч начнется в 19:00 мск.
09.07.2022 17:52
Футбол
автор: Александр Бойченко
Вендел не будет приостанавливать контракт с «Зенитом»
Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 19 миллионов евро.
09.07.2022 17:47
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Разгром по расписанию. Как «Зенит» забил «Спартаку» четыре гола в Суперкубке, а мог и больше
В стартовом матче сезона на «Газпром-Арене» в присутствии 55 тысяч зрителей чемпион России переиграл обладателя Кубка страны - 4:0.
Уимблдон посмеялся над англичанами! Они не пустили русских, а чемпионская «тарелка» впервые приедет в Москву
В финале лондонского турнира «Большого шлема» москвичка Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, обыграла в трех партиях Онс Жабер из Туниса.
Сто миллионов евро на ветер? Как «МЮ» второй раз потерял дорогущего Погба без всякой компенсации
В субботу 9 июля Поль Погба прибыл на медицинский осмотр перед переходом в «Ювентус», за который француз уже выступал с 2012-го по 2016 год, сделав себе громкое имя в футболе.
Король и шут. Есть ли у Кирьоса шанс против Джоковича в финале Уимблдона?
Чемпион третьего в этом году турнира «Большого шлема» определится в воскресенье 10 июля в Лондоне - в матче между знаменитым сербом Новаком Джоковичем и «теннисным хулиганом» из Австралии Ником Кирьосом.
Физиев расчистит себе дорогу к титулу! Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 58
В ночь на 10 июля в Лас-Вегасе состоится очередной турнир UFC, в главном бою которого столкнутся маститые легковесы Рафаэл Дос Аньос и Рафаэль Физиев. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и другом поединках бойцовского вечера.
«Зенит» — «Спартак»: прямая трансляция матча за Суперкубок России-2022
9 июля 2022 года в Санкт-Петербурге состоится первый матч российского футбольного сезона-2022/23. Начало игры «Зенит» - «Спартак» в 19:00 по московскому времени.
«60 на 40 в пользу Питера и не более трех голов». Прогноз Ловчева на Суперкубок России «Зенит» — «Спартак»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча в Санкт-Петербурге, открывающем футбольный сезон-2022/23 (9 июля, 19:00 мск).
Седьмой тренер «Спартака» против Семака. Как красно-белым снова не проиграть в Питере 1:7
В субботу 9 июля футбольный сезон стартует в Санкт-Петербурге матчем на Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (19:00). Оцениваем шансы.
Рвутся мышцы, трещат ребра! Как героический Надаль уродует себя победами «через боль»
Полуфинал Уимблдона между испанцем Рафаэлем Надалем и австралийцем Ником Кирьосом, который должен был состояться в пятницу 8 июля, отменен. Надаль снялся с турнира из-за надрыва мышц живота, полученного в предыдущем матче с Тэйлором Фритцем.
Русские в топе — НХЛ вне политики! Как за океаном прошел драфт
Главный вопрос, который волновал хоккейную Россию перед драфтом НХЛ, будут ли клубы лиги игнорировать наших игроков.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика