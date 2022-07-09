Семин считает, что «Зенит» превзошел «Спартак» по всем показателям в матче за Суперкубок России

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался относительно результата матча за Суперкубок России.

Напомним, что «Зенит» на своем поле разгромил «Спартак» со счетом 4:0.

«На мой взгляд, две команды очень эмоционально провели матч за Суперкубок. «Зенит» закономерно победил — они превзошли «Спартак» по всем показателям. Семак подготовил команду значительно лучше», — цитирует Семина «Чемпионат».

Отметим, что «Зенит» выиграл Суперкубок России в седьмой раз в истории. Клуб повторил рекорд московского ЦСКА.